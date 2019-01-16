Ученые рассказали о том, каковы должны быть размеры идеально полезных для здоровья порций пищи. Оказывается, для их расчёта требуется всего-лишь активно использовать руки.

Об этом сообщает МедикФорум.Хорошо известно, что для успешного похудения нам нужно контролировать размер порций, но человеку высокого роста, конечно же, требуется больше пищи для удовлетворения потребностей в энергии, чем кому-то с не очень большим ростом и другими габаритами. Так как же рассчитать идеально полезное для здоровья количество пищи? Оказывается, сделать это очень просто, и для этого не нужны никакие особые весы, подсчитывающие калории. Достаточно воспользоваться всего-лишь нашими руками.Если вы хотите побаловать себя макаронами, то отварите для себя ровно столько, сколько вы можете взять обеими ладонями сразу, а в случае с длинными спагетти – сколько можете сжать между большим и указательным пальцем одной руки, сформировав буку «О» (пальцы должны плотно соприкасаться - как на фото). То же самое касается риса, хлопьев для завтрака и других злаков – черпайте их обеими ладонями, как воду. Любителям картошки разрешается всего одна картофелина, но размером с ваш кулак, вес которой составляет около 200 г. Если вы жить не можете без приготовленной на гриле куриной грудки, то по размеру она не должна превышать вашей ладони. Отрежьте себе кусочек сыра чеддер, по длине не превышающий двух больших пальцев, соединённых один с другим.В целом, не забывайте о том, что в день рекомендуется употреблять 5 порций фруктов и овощей, 3-4 порции углеводов с клетчаткой, 2-3 порции бобов, рыбы и мяса, а также около 2-3 порций молочных продуктов. Это идеальная по сбалансированности и набору питательных веществ диета, действенность которой доказана в ходе многочисленных научных исследований. Следите за тем, чтобы соли в вашем рационе было не более 6 г в сутки, ешьте поменьше сахара.