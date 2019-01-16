Коллекторы и представители финансовых учреждений кредиторов незаконными методами отбирают у граждан квартиры и имущество.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, 11 января в пользу и в интересах граждан было подготовлено поручение №11 руководства ГУНП.Руководителям структурных подразделений полиции предписано реагировать на любые проявления квартирного рейдерства. Также полиция должна быстро принимать заявления и сообщения граждан об этом.Напомним, что харьковчане стали чаще жаловаться на коллекторов. С начала 2018 году в подразделения харьковской полиции поступило более 150 таких заявлений и сообщений граждан.При общении с коллектором гражданам нужно выяснить, на каком основании с гражданина пытаются взыскать долг. Предупредить коллектора, что в случае повторных звонков гражданин обратиться в правоохранительные органы. После этого письменно запросить кредитора и коллектора подтверждения наличия договорных обязательств, на основании которых коллекторы пытаются взыскать долг. В случае их отсутствия – обратиться в суд и в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.