550 обращений граждан рассмотрели на заседании комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщили в облсовете.На заседании комиссии распределили 4 миллиона гривен. Выплаты будут осуществляться из областного бюджета.Средства, в частности, будут предоставлены тем, кто нуждается в лечении, в том числе онкозаболевания, эндопротезирования, хирургического вмешательства, пострадавшим от пожара, 32 участникам АТО и 2 членам семей погибших. Максимальный размер единовременной адресной денежной помощи составляет 20 тыс грн.Всего на протяжении 2018 года комиссия рассмотрела 6838 обращений и оказала материальную помощь на сумму 46,5 млн грн.