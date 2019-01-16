Группа археологов в испанском городе Аин возле Валенсии обнаружила меч эпохи средневековья, который прекрасно сохранился, несмотря на свой внушительный возраст.

Как сообщают исследователи, находку удалось совершить во время консервации руин замка Бена, информируют «Экономические новости».Оружие в длину имеет 94 см. Изучив оружие и археологический контекст находки, ученые пришли к выводу, что его использовали в XIV веке. При этом меч снабжен гардой, ширина которой составляет 13 сантиметров, а также шаровидным навершием рукояти. На ней можно увидеть две заклепки, сделанные из бронзы.Жители города дали мечу собственное имя — Еспадана, от испанского espada — меч.Замок Бена был возведен в период арабского господства. В середине XIII века его завоевал арагонский король Хайме I.Историки утверждают, что своей архитектурой замок обязан капризу графини Исабель Марии Сеченьи, которая была родом из Центральной Европы. Она приказала построить Замок Бендинат в архитектурном стиле древней Пруссии и Австрии.Тем не менее население Аина оставалось в основном мусульманским. Обитатели города сохраняли свои традиции и образ жизни вплоть до начала XVI века, когда король Фердинанда и королева Изабеллы повелели всем мусульманам Кастилии и Арагона либо креститься, либо уехать из страны.В XIV веке Бенали стал местом ожесточенных сражений в ходе так называемой «Войны двух Педро» — пограничного конфликта между Педро Кастильским и Педро IV Арагонским. В итоге большая часть замка оказалась разрушена. От замка Бенали в наши дни сохранилось несколько участков стен, нижние ярусы одной из башен, а также внутренний разводной мост над рвом. Два года назад здесь начались археологические раскопки.