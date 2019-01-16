В Харьковской области мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына, отправили под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Напомним, инцидент произошел в Чугуевском районе. Около двух часов ночи 40-летний мужчина проснулся, схватил лежащего рядом на кровати сына и выбросил его в окно. После подозреваемый пояснил, что ему приснился плохой сон и он не осознавал, что делает. Как позже сообщили в полиции, соседи и близкие характеризуют мужчину как хорошего семьянина.Во вторник суд назначил фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, гражданина запретили общаться со своей семьей, поэтому жить он будет в квартире родителей. Что касается пострадавшего ребенка, еще во вторник его выписали из больницы.