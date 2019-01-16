С момента действия Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины на счет налогообложения акцизным налогом легковых транспортных автомобилей» Харьковская таможня ГФС оформила 1209 машин, в том числе «евроблях».

С 8 ноября 2018 года общая сумма налогов составила 99 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области.Как отметили в пресс-службе, за этот период растаможили ввезенные с 8 ноября автомобили, а также ранее ввезенные машины на еврономерах.Напомним, что по Закону Украины за 90 дней со дня его вступления в силу ставки акцизного налога для «легковушек» с еврономерами определяются с коэффициентом 0,5.Срок использования коэффициента истекает 22 февраля 2019 года. После этого «евробляхи» будут облагаться акцизным налогом по полной ставке.