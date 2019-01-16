Андрей Гуль напомнил заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о необходимости принятия закона, который «расставит точки над I в вопросах перехода приходов».

Закон о переходе церковных общин из одного патриархата в другой, в случае принятия Верховной Радой Украины, значительно увеличит число прихожан новосозданной Православной церкви Украины. Сторонникам Московского патриархата останется организовывать новые приходы под вывеской РПЦ.Такое мнение высказал священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя получение Украиной Томоса об автокефалии. Об этом сообщает Обозреватель – Томос – это только начало, для нас должно быть признание наших собратьев из других поместных церквей. Для нас это важно, потому что самое главное для христиан – не документ, а единение и совместная молитва. Когда у нас не было этого признания, по сути и проблемы такой не было, это была больше проблема для наших собратьев – священнослужителей и прихожан Московского патриархата, которые не желали с нами вместе молиться. Этот Томос был больше им нужен, потому что они считали, что у нас этого документа нет, значит с нами молиться не надо. Мы как молились, так и дальше молимся, – рассказал Гуль.– Томос, этот документ, этот паспорт о зрелости церкви, который нам предоставлен, как раз стирает ту черту для наших собратьев-украинцев, которые пока что есть в приходах РПЦ. Я верю и надеюсь, что мы воссоединимся, – добавил он.Священник напомнил заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о необходимости принятия закона, который «расставит точки над I в вопросах перехода приходов».– До получения Томоса выражали мнение и святейший патриарх Филарет, и блаженнейший Епифаний, наш предстоятель, что когда 2/3 общины будут иметь желание перейти в единую поместную церковь Украины, то этот процесс будет происходить. Если будет поровну, 50/50, этот процесс отсрочится, потому что будут споры и противоречия», – заявил он.»У нас исторически сложилось, что всегда в таких вопросах применяется авторитет священника, и он в большинстве решает, мнение общины отходит на второй план. Но мы живем в свободной стране. Должно учитываться мнение не только священника, но и верующих. Ждем законопроекта, который регламентирует, как нам правильно это сделать. Тогда не будет никаких препятствий, чтобы общины решали, как им переходить, – добавил священник ПЦУ.По словам Гуля, те люди, которые не захотят перейти из УПЦ МП, будут иметь возможность организовать свой приход.– Те, кто тяготеет к Русской церкви, будет иметь возможность организовать свою общину с собственным священником, которая будет принадлежать к РПЦ. Но я думаю, что таких будет минимальное количество. Сейчас мы замечаем, что уже полсотни приходов перешли, – отметил он.