15 января в одном из домов в переулке Ржевского, 18 на школьника упал козырек подъезда.

Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка в группе «ХС. Харьков» в Facebook.«Пару дней назад под нашим подъездом натянули ленту и наклеили на дверях подъезда «Осторожно обвал. Машины не ставить». А с крыши свисали большие сосульки. Ну вот сегодня и настал тот страшный день! И надо было бы в ту минуту оказаться именно моему сыну! Сегодня утром, выходя с подъезда в школу падает козырёк и попадает по ноге! Это благодарю Бога, что не по голове! Когда я спросила у работников, они сказали: «Ну мы же ленту натянули», — говорится в сообщении в соцсетях.