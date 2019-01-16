В этом году украинские пенсионеры будут получать выплаты по новой расчетной формуле. Отныне учитывать будут опыт последних трех лет, а не двух, как было прежде.

Кроме того, стали более жесткими и правила выхода на отдых. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо официально проработать от 26 лет. В Министерстве социальной политики жесткой правило «нет стажа — нет и денег» поясняют желанием выгнать работников из «тени». Если они хотят получать пенсию от государства, они должны работать открыто и выплачивать налоги в казну, информируют «Экономические новости».Итак, кто не получит пенсию? На пенсию в 2019 не могут рассчитывать украинцы, которым в этом году исполнилось шестьдесят лет, но они не проработали пятнадцать лет. А вот получать деньги будут те, кто имеет стаж от 16 лет и кому в этом году исполнится 63 года.Кому увеличат пенсию? Всем. В этом году украинцев ждут два увеличения выплат, так как согласно с законом, рост пенсии должен покрывать инфляционные темпы и соответствовать росту заработных плат. В этом году будет и автоматическое пересчитывание выплат. В СМИ посчитали, что выплаты должны вырасти примерно на 16 процентов.Кроме того, стало известно о том, что в Украине резко увеличатся пенсии военных. Их выплаты увеличатся на четверть.Отметим, рост выплат, по мнению экспертов, не достаточный. Сегодня минимальной пенсии украинцев не хватает для того, чтобы приобрести даже самые необходимые товары.