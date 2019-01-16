Задержали 23-летнего парня 14 января. Злоумышленник пытался сделать «закладку» наркосредств на улице Малиновского.

У злоумышленника изъято 122 свертка с особо опасными наркотическими и психотропными веществами, — сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.В ходе досмотра личных вещей у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP и 1 сверток весом 0,5 грамма наркотического средства героин.Мужчина пояснил, что около 3 лет работает «закладчиком» на интернет-магазин. Обнаруженные вещества он получал из вышеупомянутого Интернет-магазина и хранил с целью сбыта путем закладок в различных местах города Харькова.В ходе осмотра помещения задержанного правоохранители обнаружили и изъяли расфасованные разным весом полимерные пакеты с наркотическими средствами и психотропными веществами. В пакетах находилось около 200 граммов каннабиса, около 65 грамм различных видов психотропных веществ, около 390 грамм наркотических средств, среди которых: кокаин, героин, амфетамин, метамфетамин, мефедрон, метадон и 80 психотропных галлюциногенных таблеток.По данному факту следственным отделом Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.В настоящее время парень задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.Устанавливается круг потребителей и лица, которые причастные к созданию и функционированию указанного Интернет-магазины и прекращения его деятельности.