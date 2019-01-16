«Турбоатом» не будут приватизировать в 2019 году. Крупное промышленное предприятие Харькова исключено из перечня объектов большой приватизации.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на решение Кабинета Министров Украины.В перечень приватизируемых предприятий, в частности, включены АО «Харьковоблэнерго» и ГП «Завод «Электротяжмаш». Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.Напомним, что промышленность Харьковщины обеспечивает 60% всей прибыли экономики области. В промышленности работают более 155 тысяч жителей области.Объем реализованной промышленной продукции предприятий Харьковщины за 11 месяцев 2018 года составил 169,4 млрд грн. Это на 20 млрд (или 13,4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За 9 месяцев прошлого года доход прибыльных предприятий Харьковщины составил 5,6 млрд грн.