С 25 февраля 2019 года изменится периодичность курсирования скорого поезда межгосударственного сообщения №20/19 Харьков — Москва — Харьков.



Сейчас поезд № 20 отправляется из Харькова ежедневно. С 25 февраля поезд № 20 будет уходить из Харькова через день — по нечетным числам (при двух нечетных числах подряд — 29, 1, 3 и т. д.) и прибывать в Москву с 26 февраля через день по четным числам (при двух нечетных числах подряд — 30, 2, 4 и т. д.), сообщается на официальном сайте ПАО «Укрзалiзниця». Со станции Харьков-пассажирский поезд № 20 отходит в 21.16 по киевскому времени и прибывает на конечную станцию Москва-Курская в 9.52 по московскому.Обратно из Москвы с 26 февраля поезд № 19 будет уходить через день — по четным числам (при двух нечетных подряд — 28, 30, 2, 4 и т. д.) и начиная с 27 февраля прибывать в Харьков через день по нечетным числам (при двух подряд нечетных — 29, 31, 3, 5 и т. д.). Со станции Москва-Курская поезд отходит в 21.44 по московскому времени и прибывает на конечную станцию Харьков-пассажирский в 7.51 по киевскому.Сокращение периодичности курсирования некогда популярнейшего поезда (во времена СССР купить на него билеты было архисложно) связано с отсутствием пассажиропотока через границу Украины и России. Поскольку межгосударственный тариф очень высок, многие из тех, кому нужно из Харькова отправиться в Москву и расположенные по пути российские областные центры, стараются пересечь границу в автобусе или пешком, а, доехав до Белгорода, сесть в поезд уже там и ехать дальше по территории России.Многие преодолевают весь путь от Харькова до Москвы, Тулы, Орла, Курска автобусом. Из-за этого поезд № 20/19 Харьков — Москва — Харьков в последнее время курсирует в составе из 4-5 вагонов, что для железной дороги — слишком уж дорогое удовольствие. Правда, через день в этом поезде курсируют вагоны беспересадочного сообщения Полтава — Москва — Полтава, которые позволяют несколько удлинить состав «двадцатки».И вот теперь поезд № 20/19 будет курсировать только вместе с полтавскими вагонами как раз через день. А ежедневным на участке Харьков — Белгород с 25 февраля останется только один скорый поезд № 74/73 Кривой Рог, Днепр — Москва — Кривой Рог, Днепр.