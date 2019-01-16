Риск заболеть гриппом тесно связан с тем, какие микробы населяют нос и горло человека, - об этом заявили ученые из Университета штата Мичиган.

Результаты исследования, побудившего специалистов сделать такой вывод, опубликованы в журнале PLoS One. Об этом сообщает МедикФорум.В последние годы ученые активно исследуют возможности человеческого иммунитета в столкновении с гриппом. Например, было установлено, что люди особенно хорошо сопротивляются вирусам гриппа, которые они переносили в детстве. Авторы нового исследования установили: на риск заболеть гриппом (в частности, у членов одной семьи) влияет то, какие микробы присутствуют в слизистой носа и горла больных и здоровых людей.Специалисты рассматривали ситуацию, когда один член семьи заражался гриппом и проводил долгое время в окружении остальных родных. Для этого они наблюдали за жизнью 500 семей из Никарагуа в промежутке между 2012 и 2014 годом, собирая пробы крови, микрофлоры рта и носа, а также другие образцы биоматериалов. В результате ученые констатировали: микробы, обитающие на слизистых носа и рта, влияют как на врожденный, так и на адаптивный иммунитет, определяя реакции организма на инфекцию.«Риск передачи вируса гриппа другим членам семьи зависел от того, какие микробы присутствовали в носу и в горле больных и здоровых людей. Так, бактерии из родов Alloprevotella и Prevotella заметно повышали вероятность заболеть гриппом, тогда как микроб Bacteroides vulgatus, наоборот, препятствовал распространению инфекции», - сообщили авторы проекта.По мнению ученых, манипуляция бактериями путем модификации микрофлоры слизистых оболочек может стать новой формой профилактики и лечения гриппа.