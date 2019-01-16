В государственном учреждении «Надержинщинская исправительная колония (№65)» проведена оценка степени исправления осужденных по итогам 2018 года.

Во время заседания дисциплинарной комиссии были рассмотрены дела 285 осужденных, отбывающих наказание в учреждении. Заслушав мнение всех членов комиссии – представителей структурных подразделений учреждения по итогам года, было решено поощрить 41 осужденного.– Поощрение – это один из способов оценить осужденных, которые добросовестно выполняют возложенные на них обязанности и соблюдают правила поведения и требования безопасности труда, установленные Уголовно-исполнительным кодексом и правилами внутреннего распорядка, – отметил начальник учреждения Николай Алексеенко.