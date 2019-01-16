Харьковские правоохранители опубликовали видео с места покушения на 39-летнего полицейского.Напомним, инцидент произошел сегодня в 07:40 на улице Краснодарской, 171а. Двое злоумышленников сначала ударили вышедшего на улицу офицера, а после дважды выстрелили в него. Пострадавший получил ранение шеи и головы, с места происшествия его доставили в больницу скорой неотложной помощи.
Как сообщили NewsRoom источники в правоохранительных органах, злоумышленники скрылись на автомобиле Daewoo синего цвета с шашечками такси. Именно такую машину неподалеку от места преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 348 УК Украины ("покушение на жизнь работника правоохранительного органа"). Как сообщили в пресс-службе горсовета, в данный момент пострадавший правоохранитель находится на операционном столе.