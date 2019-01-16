В ближайшие двое суток погода в Харькове и области будет пасмурной.

17 января: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью сменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 7-12° мороза, местами 14-19° мороза; днем 3-8° мороза. По городу: температура воздуха ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.18 января: облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами мокрый снег, дождь, гололедица, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.