В ежегодном мировом рейтинге городов Numbeo Киев занял 192 место по индексу качества жизни. Наша столица на одну позицию опередила Москву, набрав 104,44 балла и улучшив свои показатели почти по всем показателям, кроме климатических.

Рейтинг рассчитывается на базе восьми индексов, информируют «Экономические новости».- Покупательная способность. В рейтинге-2019 Киев набрал по этому показателю 38,58 баллов (в рейтинге -2018 — 37,48%).- Безопасность — 52,03 балла и 52,1 балл, соответственно.- Здравоохранение — 53,92 балла и 53,2 балла, соответственно.- Стоимость жизни — 29,85 балла и 27,52 балла, соответственно.- Цена на недвижимость — 14,44 балла и 17,39 баллов, соответственно.- Количество времени, необходимого на передвижения транспортом — 39,51 балл и 37,8 баллов, соответственно.- Загрязнение окружающей среды — 67,07 баллов и 68,85 баллов, соответственно.- Климат — 69,95 баллов и 68,86 баллов, соответственно.Суммарно в рейтинге-2019 Киев набрал 104,44 балла и занял 192 место. В рейтинге-2018 Киев набрал 100 баллов и занимает 160 место. Но в рейтинге-2018 было 184 города, а рейтинг-2019 включает в себя уже 227 городов.В рейтинге-2019 Киев на одну позицию определила столица Северной Македонии — Скопье, 191 место со 105,26 баллами. Москва (столица РФ) отстала от Киева на одну позицию — 193 место со 104,15 баллами.В рейтинге-2018 Киев на одну позицию опередил Харьков — 159 место со 100, 33 баллами. Богота (столица Колумбии) в прошлом году отстала от Киева на одну позицию — 161 место с 99,9 баллами.В рейтинге-2019 из украинских городов лидирует Львов (175 место со 115,04 баллами). Одесса занимает 195 место (102,45 баллов). Харьков на 196 месте (101,86 баллов). Днепр занимает 202 место (94,46 баллов).Рейтинг Numbeo начал составляться в 2012 году. Тогда в нем был 61 город. Киев вошел в рейтинг в 2013 году — 92 место из 100 с общими 12,16 баллами.