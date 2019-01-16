Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2019 году начнется строительство нового аэропорта.

В эфире телеканала Прямой он рассказал , что строительство аэропорта в Днепропетровской области продлится около двух лет.– И это первый аэропорт, будет строиться фактически со времен независимости Украины. Мы исходим из того, что этот аэропорт должен быть между Днепром и Запорожьем, и фактически быть хабовым аэропортом. В целом это 80 километров между двумя городами. С каждой стороны будет 40 километров . Это та же картинка, что мы имеем сейчас с Борисполем. Это если из центра Киева добираться, примерно так же, - сказал министр.