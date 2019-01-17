В день праздника спасательные подразделения ГСЧС Украины будут дежурить в усиленном режиме вблизи водоемов.

Как напомнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, купаться нужно только в специально отведенных местах под присмотром медиков и спасателей. Перед входом в воду нужно разогреть тело, голову лучше не мочить.Не рекомендуется находиться в воде более одной минуты и плавать. Особо острожными следует быть при купании ребенка. А после купания надо выпить горячего чая, желательно с добавлением ягод.