На страницах издания Daily Mail выступили дерматологи, которые заявили о том, что зимние шарфы способствуют появлению прыщей – как на лице, так и на теле.Связь между испортившейся кожей и ношением шарфа проста: незаменимый зимний аксессуар требует регулярной стирки, однако мало кто следует данному правилу. Об этом пишет МедикФорум.
– Причиной появления прыщей на подбородке, шее, спине или груди может быть обычный зимний шарф. Будучи долго не стиранным, он способствует тому, что поры кожи начинают забиваться, - сообщила дерматолог и косметолог из Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон.
Эксперт рассказала о том, что зимние шарфы необходимо стирать так же часто, как и одежду. В них накапливаются пот и отмершие клетки кожи, которые являются питательной средой для бактерий, способных вызывать проблемы с кожей, в том числе гораздо более серьезные, чем появление прыщей. Особенно в этом плане опасны зимние шарфы из искусственных материалов, добавила косметолог.
Специалист посоветовала тщательно очищать кожу по вечерам. По ее словам необходимо уделять внимание всем участкам тела, которые соприкасаются с шарфом, а это кожа лица, груди, шеи. В противном случае появления прыщей в этих зона избежать не удастся.
То же самое, по мнению дерматолога, относится к обтягивающей одежде. Надев ее дважды без стирки, можно заполучить прыщи на теле.