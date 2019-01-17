На страницах издания Daily Mail выступили дерматологи, которые заявили о том, что зимние шарфы способствуют появлению прыщей – как на лице, так и на теле.

Связь между испортившейся кожей и ношением шарфа проста: незаменимый зимний аксессуар требует регулярной стирки, однако мало кто следует данному правилу. Об этом пишет МедикФорум.– Причиной появления прыщей на подбородке, шее, спине или груди может быть обычный зимний шарф. Будучи долго не стиранным, он способствует тому, что поры кожи начинают забиваться, - сообщила дерматолог и косметолог из Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон.Эксперт рассказала о том, что зимние шарфы необходимо стирать так же часто, как и одежду. В них накапливаются пот и отмершие клетки кожи, которые являются питательной средой для бактерий, способных вызывать проблемы с кожей, в том числе гораздо более серьезные, чем появление прыщей. Особенно в этом плане опасны зимние шарфы из искусственных материалов, добавила косметолог.Специалист посоветовала тщательно очищать кожу по вечерам. По ее словам необходимо уделять внимание всем участкам тела, которые соприкасаются с шарфом, а это кожа лица, груди, шеи. В противном случае появления прыщей в этих зона избежать не удастся.То же самое, по мнению дерматолога, относится к обтягивающей одежде. Надев ее дважды без стирки, можно заполучить прыщи на теле.