Акционерная компания «Харьковоблэнерго» и ГП «Завод «Электротяжмаш» будут приватизированы.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. По его словам, 16 января Кабмин утвердил список объектов "большой приватизации".

Кроме того, на продажу выставят:

    - ОАО "Тернопольоблэнерго";
    - ПАО "Центрэнерго";
    - ОАО "Запорожьеоблэнерго";
    - АО "Николаевоблэнерго";
    - ОАО "Хмельницкоблэнерго";
    - Объединенная горно-химическая компания;
    - Угольная компания "Краснолиманская";
    - ОАО "Азовмаш";
    - ОАО "Сумыхимпром";
    - Одесский припортовый завод;
    - ОАО "Ориана";
    - ЗАО "Президент-Отель";
    - Национальная акционерная компания "Украгролизинг";
    - фармацевтическая компания "Индар".

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