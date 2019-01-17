Акционерная компания «Харьковоблэнерго» и ГП «Завод «Электротяжмаш» будут приватизированы.Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. По его словам, 16 января Кабмин утвердил список объектов "большой приватизации".
Кроме того, на продажу выставят:
- ОАО "Тернопольоблэнерго";
- ПАО "Центрэнерго";
- ОАО "Запорожьеоблэнерго";
- АО "Николаевоблэнерго";
- ОАО "Хмельницкоблэнерго";
- Объединенная горно-химическая компания;
- Угольная компания "Краснолиманская";
- ОАО "Азовмаш";
- ОАО "Сумыхимпром";
- Одесский припортовый завод;
- ОАО "Ориана";
- ЗАО "Президент-Отель";
- Национальная акционерная компания "Украгролизинг";
- фармацевтическая компания "Индар".