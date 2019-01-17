Полицейский, которого ранили утром 16 января на улице Краснодарской в Харькове, находится в тяжелом состоянии.

Сейчас он находится в операционной. Об этом сообщил заместитель главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко, пишет «Медиапорт».– Назвать конкретно ранения не могу в интересах следствия. Он на искусственной вентиляции легких, без сознания, - отметил Козаченко.Напомним, 39-летнего сотрудника отдела уголовного розыска утром 16 января ранили из травматического оружия прямо возле подъезда дома на улице Краснодарской. Пули попали правоохранителю в голову и шею.