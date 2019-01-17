В Харьковском следственном изоляторе 15 января нашли наркотики, вшитые в спортивные штаны.Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.
При осмотре посылки, поступившей заключенному, в подшивке спортивных брюк, сотрудники изолятора обнаружили полиэтиленовый сверток с белый порошком, похожим на наркотик.
Материалы дела передали в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.