В Харьковском следственном изоляторе 15 января нашли наркотики, вшитые в спортивные штаны.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.При осмотре посылки, поступившей заключенному, в подшивке спортивных брюк, сотрудники изолятора обнаружили полиэтиленовый сверток с белый порошком, похожим на наркотик.Материалы дела передали в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.