В Харьковском следственном изоляторе 15 января нашли наркотики, вшитые в спортивные штаны.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.

При осмотре посылки, поступившей заключенному, в подшивке спортивных брюк, сотрудники изолятора обнаружили полиэтиленовый сверток с белый порошком, похожим на наркотик.



Материалы дела передали в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.

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