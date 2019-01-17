Житомирские активисты засыпали песком рабочий кабинет вице-мэра, ответственного за коммунальные службы.Как сообщает ТСН, таким образом они решили напомнить чиновнику о его обязанностях и заставить позаботиться о чистке городских улиц от снега и гололеда.
По словам активистов, из-за этой проблемы в травмпункты города попадает множество людей.
Когда же местные жители пришли к вице-мэру, того на рабочем месте не оказалось, поэтому они просто высыпали ему на стол ведро песка.
Повлияла ли данная акция на уборку улиц, неизвестно.