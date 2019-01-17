В Харьковской области задержана местная жительница, организовавшая канал отправики девушек на Кипр для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщили в Управлении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Как уточнили в полиции, 26-летнюю сутенершу задержали в рамках уголовного производства по ст.149 УК УкраиныПо данным полиции, задержанная ранее была судима. 16 января в 1.00 ее задержали в Международном аэропорту «Харьков» при попытке вывезти 24-летнюю харьковчанку. Задержание прошло в порядке ст. 208 УПК Украины.Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения. Продолжаются следственные действия.