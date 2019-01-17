Харьковщина системно развивает сельскую медицину, и результаты этой работы налицо – область вошла в пятерку лидеров по строительству новых сельских амбулаторий и внедрению системы телемедицины.

Харьковщина снова вырвалась вперед

В этом году телемедицина будет реализована на Харьковщине

Опыт у области есть

Реформа реализуется под руководством главы ХОГА Юлии Светличной.Харьковщина – один из лидеров по внедрению реформы сельской медицины, сообщил во время всеукраинского селекторного совещания вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.В прошлом году в рамках проекта укрепления сельской медицины в Украине было начато строительство более 500 новых амбулаторий. По информации Минрегионразвития, наиболее эффективно работа по строительству ведется в нескольких областях страны, в том числе и Харьковской.— Делаем акцент на сельской медицине. В стране идет реформа, цель которой - создать равные условия для оказания медицинской помощи в городе и в сельской местности. Уже есть результаты: сегодня во многих амбулаториях области условия лучше, чем в харьковских больницах, — подчеркнула Юлия Светличная. — Кроме того, в рамках реформы сельской медицины в Харьковской области будет построено около 50 современных амбулаторий со служебным жильем. Создаем достойные условия как для пациентов, так и для врачей.По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, в прошлом году началось строительство 30 амбулаторий.— Более половины объектов – с 90-процентной готовностью. Активно продвигаются в этом вопросе Харьковский район, где практически подходит к финишу строительство амбулатории в Малой Рогани, и Балаклейский, где почти достраиваются объекты в селах Савинцы и Веселое. Практически готова амбулатория в селе Бердянка Зачепиловского района и в селе Колонтаев Краснокутского района. В этих амбулаториях уже есть фундамент, стены, крыши, инженерные сети, – перечисляет Михаил Черняк. – Полным ходом идут строительные работы в Близниковском, Богодуховском, Боровском, Валковском, Купянском районах. В Краснокутском районе строится амбулатория в селе Пархомовка, в Золочевском — в Большой Рогозянке, а Первомайском – в селе Беляевка… Там уже возводятся стены, есть контуры зданий — строительство будет завершено вовремя.Еще 20 амбулаторий предстоит построить в нынешнем году, причем 15 из них, по словам Михаила Черняка, планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале.— В амбулаториях предусмотрены две квартиры для врачей, довольно просторные — по 67 и 69 квадратных метров. В принципе, это сопоставимо с площадью средней трехкомнатной квартиры. Кроме того, за каждой амбулаторией будет закреплен свой транспорт, — рассказывает советник председателя ХОГА Павел Федосенко. — Таким образом решается извечная для Украины проблема – привлечение молодых врачей в сельскую местность. Пока не было таких условий, никто не стремился после окончания медуниверситета уезжать из города-миллионника в село, всем хотелось остаться в Харькове.Привлечь молодых специалистов поможет и оснащение амбулаторий современным оборудованием, системами телекоммуникации. Это также даст возможность предоставлять качественную медицинскую помощь жителям области.И Харьковщина снова вырвалась вперед. По словам вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, Харьковская область стала одной из первых в Украине – наряду с Кировоградской, Днепропетровской , Ривненской и Полтавской, – где начнут предоставлять телемедицинские услуги.— Харьковская область – в первой пятерке областей, которые будут реализовывать в качестве пилотного проекта телемедицину на местах. Чтобы сельский врач – семейный доктор, терапевт, педиатр – мог иметь возможность проконсультироваться с узкими специалистами высшего уровня по тем или иным вопросам через современные системы связи, — поясняет заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.Для этого в области, по его словам, сделано очень много. Сегодня все семейные врачи обеспечены необходимой техникой. Практически все центры первичной медико-санитарной помощи и амбулатории имеют доступ к интернету, а это важно для отдаленных населенных пунктов.— На начало 2018 года из 332 амбулаторий области доступа к интернету не было в 250. В первой половине прошлого года на 267 объектах были установлены спутниковые каналы подключения к сети – ими пользуются те учреждения, которые не имеют доступа к проводным каналам, — говорит Михаил Черняк.— Из 30 амбулаторий, которые строятся в рамках развития сельской медицины, не менее 13 будут подключены к интернету по технологии спутниковой связи. Все это дает возможность Харьковской области быть готовой к реализации проекта телемедицины в полном объеме.Телемедицина работает во всех развитых странах. И в нынешнем году этот проект будет реализован на Харьковщине.— Амбулатория должна сразу — с первого дня открытия — предоставлять качественные услуги в полном объеме, — отмечает глава области Юлия Светличная. — Будем укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения, развивать телемедицину. Нужно наладить работу этой системы так, чтобы жители самых отдаленных районов могли получать качественные услуги.На первом этапе услуги телемедицины будут предоставляться по таким направлениям, как кардиология, заболевания дыхательной системы, дерматология и эндокринология. На сегодняшний день, по словам Михаила Черняка, в области определяются с профильными специалистами и коммунальными учреждениями здравоохранения областного уровня, чтобы можно было привлечь их в проект.— Это очень важно для пациентов, потому что основная нагрузка сегодня ложится на семейного врача. Первичные консультации, первая диагностика – все ложится на его плечи, — говорит заместитель председателя ХОГА.По его словам, в Харьковской области почти 1 млн 750 тысяч человек выбрали семейного врача, то есть пользуются конкретными услугами конкретных врачей. Кампания по заключению договоров продлена на первое полугодие этого года. Еженедельно подписывают декларации около 20-25 тысяч пациентов.— Такими темпами мы стопроцентно закроем вопрос относительно выбора пациентом семейного врача, терапевта или педиатра, — говорит Михаил Черняк. — И следующий шаг – телемедицина. Это направление реформы сельской медицины очень актуально, поскольку дает дополнительную возможность человеку, попав на прием к семейному врачу, терапевту, педиатру получить более профессиональную расширенную консультацию по той или иной проблеме со здоровьем, вовремя выяснить диагноз, получить конкретное лечение – благодаря современным технологиям.Опыт работы в условиях телемедицины на Харьковщине есть. По словам Михаила Черняка, определенные элементы дистанционной медицинской помощи успешно внедряются в области.— Наша область имеет большую протяженность территории, разветвленную сеть населенных пунктов. При этом возникают определенные неудобства проезда пациентов к узким специалистам. В этих условиях необходимо было принимать решение о проведении обследований сельского населения и внедрении дистанционных форм организации медицинской помощи и консультаций. В частности, учреждения здравоохранения первичного звена и бригады экстренной медицинской помощи области были обеспечены мобильными аппаратами системы «Телекард», которых сегодня в области насчитывается 840 единиц. Благодаря этому можно проводить электрокардиографическое обследование больного непосредственно во время визита врача первичного звена на дом, а также при оказании экстренной медицинской помощи, — рассказал он.Результаты обследований, выполненных с помощью системы «Телекард», передаются в областную клиническую больницу и службы экстренной медицинской помощи. Врач, который находится у пациента, в онлайн-режиме получает рекомендации областных специалистов по дальнейшему обследованию и лечению пациента.— Количество электрокардиограмм, проведенных с помощью «Телекарда», ежегодно растет. Так, в 2016 году их провели 17 тысяч, в 2017-м – 21 тыс., а в 2018 году – уже почти 49 тыс., — отмечает Михаил Черняк. — Это помогает ежегодно выявлять около тысячи случаев инфаркта миокарда.Кроме того, в 2018 году в поселке Колонтаев Краснокутского района использовалась компьютерная ЭКГ-система CardioLab CS разработки НПЦ РЕМПТ «ХАИ-Медика». Система позволяет врачу видеть ЭКГ непосредственно во время съема данных, что позволяет снять качественный сигнал и избежать ошибок. При наличии интернета результаты сразу передаются специалистам областной клинической больницы. Если связи нет, информация хранится в ноутбуке и передается специалистам ОКБ, как только появляется доступ к интернету.