В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.

Освящение будет проходить у восьми водоемов и родников города.Так, с 9.00 до 14.00 будет освящен источник в Саржином яру, с 9.00 до 12.00 – источник в м/р Вишневом, с 12.00 до 14.00 – источник в поселке Жуковского. С 11.00 до 16.00 состоится освящение воды в источнике на улице Клочковской (район ул. Алексеевской), с 12.00 до 14.00 священнослужитель посетит источник на улице Минераловодской (Тюринка), с 11.00 до 13.00 – источник на улице Владислава Зубенко. С 10.00 до 15.00 будет освящаться источник на ул. Бучмы, с 10.00 до 14.00 – источник на реке в пос. Большая Даниловка, с 9.00 до 15.00 – источник на углу ул. Печенежкой и проспекта Льва Ландау.