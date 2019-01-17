В Харьковской области продолжают восстанавливать учебные заведения и проводить реформу «Новой украинской школы».

Не осталась без внимания и школа в поселке Высокополье.Современные мобильные парты и новое образовательное пространство – в таких условиях теперь обучаются первоклашки высокопольской школы. Поселок находится почти в 60 километрах от Харькова, но это не сказывается на качестве образования местных школьников. Ведь при содействии губернатора изменения в образовательной сфере проходят по всей области. Учителя воспринимают новации положительно. По их мнению, такое образовательное пространство способствует развитию детей.– Мобильные парты мы используем во время групповых занятий. Можем расставить их так, чтобы дети имели возможность работать в парах или группах – по желанию. Это красивые и удобные парты. Дети могут сами их расставлять, – рассказывает учитель начальных классов Людмила Михайлишина.Еще одна гордость школы – новый актовый зал. Раньше он был в аварийном состоянии и не имел сцены. Кроме того, из-за старых окон и негодной системы отопления в помещении было холодно. Поэтому культурно-массовые мероприятия проводились здесь только в теплое время года, а с наступлением осени зал закрывали, и все праздники проходили в холле. Теперь, говорят педагоги, зал просто не узнать. Здесь сделали капитальный ремонт, заменили мебель и построили большую сцену.– Благодаря поддержке главы области Юлии Светличной были выделены средства на капитальный ремонт. В настоящее время наши дети могут наслаждаться и проводить мероприятия в таком прекрасном зале, где все соответствует стандартам, – говорит начальник отдела образования Валковской райгосадминистрации Виктория Новосел.По словам директора школы Валентины Зинченко, решена еще одна проблема. Раньше дети и учителя были вынуждены пользоваться санузлом на улице. Теперь в учебном заведении заменили систему канализации и даже построили душевые комнаты в спортивном зале.– Поддержку главы области школа ощущает постоянно, – подчеркивает директор школы. – Нашему заведению уделили большое внимание. Благодарны все, не только коллектив учреждения. Благодарны и родители, и ученики. Как говорят мудрецы, мечтайте – и мечты сбудутся. И наша мечта сбылась.Валентина Зинченко уверена, что поддержку облгосадминистрации школа будет чувствовать и в дальнейшем, и уже строит амбициозные планы по ее обновлению.