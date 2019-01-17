В Харьковской области продолжают восстанавливать учебные заведения и проводить реформу «Новой украинской школы».Не осталась без внимания и школа в поселке Высокополье.
Современные мобильные парты и новое образовательное пространство – в таких условиях теперь обучаются первоклашки высокопольской школы. Поселок находится почти в 60 километрах от Харькова, но это не сказывается на качестве образования местных школьников. Ведь при содействии губернатора изменения в образовательной сфере проходят по всей области. Учителя воспринимают новации положительно. По их мнению, такое образовательное пространство способствует развитию детей.
– Мобильные парты мы используем во время групповых занятий. Можем расставить их так, чтобы дети имели возможность работать в парах или группах – по желанию. Это красивые и удобные парты. Дети могут сами их расставлять, – рассказывает учитель начальных классов Людмила Михайлишина.
Еще одна гордость школы – новый актовый зал. Раньше он был в аварийном состоянии и не имел сцены. Кроме того, из-за старых окон и негодной системы отопления в помещении было холодно. Поэтому культурно-массовые мероприятия проводились здесь только в теплое время года, а с наступлением осени зал закрывали, и все праздники проходили в холле. Теперь, говорят педагоги, зал просто не узнать. Здесь сделали капитальный ремонт, заменили мебель и построили большую сцену.
– Благодаря поддержке главы области Юлии Светличной были выделены средства на капитальный ремонт. В настоящее время наши дети могут наслаждаться и проводить мероприятия в таком прекрасном зале, где все соответствует стандартам, – говорит начальник отдела образования Валковской райгосадминистрации Виктория Новосел.
По словам директора школы Валентины Зинченко, решена еще одна проблема. Раньше дети и учителя были вынуждены пользоваться санузлом на улице. Теперь в учебном заведении заменили систему канализации и даже построили душевые комнаты в спортивном зале.
– Поддержку главы области школа ощущает постоянно, – подчеркивает директор школы. – Нашему заведению уделили большое внимание. Благодарны все, не только коллектив учреждения. Благодарны и родители, и ученики. Как говорят мудрецы, мечтайте – и мечты сбудутся. И наша мечта сбылась.
Валентина Зинченко уверена, что поддержку облгосадминистрации школа будет чувствовать и в дальнейшем, и уже строит амбициозные планы по ее обновлению.