В Центре развития местного самоуправления состоялся круглый стол, на котором обсуждались реформы местного самоуправления и децентрализация.

На разговор были приглашены руководители структурных подразделений Харьковской облгосадминистрации, главы объединенных территориальных громад, руководители районов области.В начале заседания заместителя председателя ХОГА Михаил Черняк поприветствовал присутствующих от имени руководителя области Юлии Светличной и подчеркнул важное значение проведения реформ местного самоуправления и децентрализации.– На Харьковщине есть определенные результаты. Особенно благодарен тем главам районов и ОТГ, которые не побоялись взять на себя ответственность и получили новые возможности, ресурсы для улучшения жизни людей. Эти нововведения — современный подход в управлении и возможность ухода от некоторых болезненных моментов, которые сейчас существуют в сельской местности, - подчеркнул Михаил Черняк.Он отметил, что к позитивным изменениям можно отнести увеличение местных бюджетов, которые по сравнению с прошлым годом выросли в среднем в 2,2 раза, а также модернизацию органов власти и повышение качества предоставления услуг населению, развитие социальных объектов.– Благодаря увеличению местных бюджетов, а также привлечению иностранных инвестиций в ОТГ, мы можем говорить о новых возможностях в развитии социальной сферы, здравоохранения и культуры. В конце концов положительные изменения, которые происходят в каждой громаде, работают на развитие области и страны в целом, – сказал заместитель председателя ХОГА.По данным директора Центра развития местного самоуправления Дианы Бариновой, сейчас в области создано 18 ОТГ, в частности, шесть громад объединились в прошлом году. Всего на территориях ОТГ проживают почти 300 тысяч граждан.– В 2018 году совместными усилиями был сделан большой шаг в этом деле, но впереди – большая работа, которая касается актуализации перспективного плана, ведь этот год – последний для добровольного объединения громад, – отметила Диана Баринова.По словам директора Центра развития местного самоуправления, Харьковщина сегодня занимает первое место в Украине по количеству объединенных территориальных громад, в которых проживают более пяти тысяч жителей, а это весомый результат дееспособности громад.– В прошлом году была проведена консолидированная работа команды на областном уровне - мы провели 356 тренингов и семинаров для более 11 тысяч участников. Я очень благодарна руководству облгосадминистрации за поддержку. Впереди у нас много совместной работы, – сказала Диана Баринова.