Мой брат не хотел помогать дяде, когда тот болел, а теперь у него совести хватает еще и претендовать на наследство. Можно ли устранить его от права наследования?

Виктория Новак

Как разъясняла заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, согласно Гражданскому кодексу Украины, не имеют права на наследование лица, умышленно лишившие жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь. Данное правило не применяется, если наследодатель знал о покушении и все равно назначил человека своим наследником по завещанию.Также не имеют права на наследование лица, которые умышленно препятствовали наследодателю в составлении, внесении изменений или отмене завещания и этим способствовали возникновению права на наследование у них самих или у других лиц либо способствовали увеличению их доли в наследстве.Не имеют права на наследование по закону родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав, если их права не были восстановлены на момент открытия наследства.Не имеют права на наследование по закону родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом.Также не имеют права на наследование по закону друг после друга лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то по второму из супругов, который его пережил и не знал о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли умершего в имуществе, приобретенном в этом браке.По решению суда человек может быть отстранен от права на наследование по закону, если будет установлено, что он уклонялся от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.