Принято решение, чтобы людей, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные расчеты в наличной форме уже с марта.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева:– Это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный – в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать.Министр отметил, что оба механизма монетизации – наличный и безналичный – будут работать параллельно.– У нас четыре миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен. То есть 6 млрд грн в месяц мы будем выдавать наличными, – рассказал министр. – В безналичной форме субсидию будут получать граждане, которые обратились в управление соцзащиты после 1 января 2019 года.