Превратившиеся в катки тротуары, падающие на голову сосульки – зимой такая опасность подстерегает горожан буквально на каждом шагу.Кто в ответе за безопасность прохожих и можно ли добиться возмещения расходов на лечение при получении травмы?
Кому предъявлять претензии?
Харьковчане нередко обращаются в редакцию «Вечернего Харькова», сетуя на то, что тротуары превратились в катки, а с крыш вот-вот готовы сорваться сосульки-убийцы. Кто же ответит, если прохожий получит травму на улице – из-за падения на скользком тротуаре либо от удара упавшей с многоэтажки сосульки? По словам юриста Романа Чумака, все завит от того, где с человеком случилась неприятность. В чьей зоне ответственности находится придомовая территория – тому и нужно предъявлять претензии.
— Порой можно видеть картину, как дворник возле дома посыпает тротуар лишь до определенного места. А у крайнего подъезда, где на первом этаже находится, скажем, салон красоты, тротуар превратился в зеркало. Но здесь ответственность дворника закончилась, — говорит юрист. — Есть такое понятие, как зона ответственности балансодержателя. Это может быть «Жилкомсервис», частный ЖЭК, ОСМД, кооператив, частное лицо или фирма, которая является собственником офисного здания, – в зависимости от того, где именно находится опасный участок тротуара или крыши.
Территория возле киосков, магазинов, частных структур, арендующих первые этажи в многоэтажках – например, под парикмахерские, салоны красоты, офисы частных нотариусов, агентства недвижимости и пр. – это зона ответственности владельцев этих фирм. Они сами отвечают за надлежащее состояние придомовой или прилегающей территории либо заключают договор с организацией, которая занимается уборкой.
Зафиксируй, где упал
По словам юриста, добиться возмещения затрат на лечение в случае получения травмы на опасном участке теоретически, конечно, можно.
— Первым делом нужно зафиксировать, где, как и какую травму вы получили – и тогда уже обращаться с претензией в ту организацию, которая обслуживает данную придомовую территорию, — говорит Роман Чумак. – Претензия подается в произвольной форме. Есть общее правило – человек имеет право на возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью, и виновное лицо должно этот ущерб компенсировать. Речь идет о форме добровольной компенсации.
Однако нередко пострадавшему заявляют: «А где доказательства, что вы упали и получили травму именно в этом месте?»
— Здесь могут помочь камеры видеонаблюдения, которых сейчас очень много по городу, а также свидетели, которые подтвердят факт падения именно на этой территории, — подсказывает Роман Чумак. – Нелишним будет сфотографировать скользкое место таким образом, чтобы было видно, где оно находится – это будет фотоподтверждение. Можно сразу же вызвать на место полицию, чтобы зафиксировать факт получения травмы, особенно если речь идет о серьезном повреждении.
Нужен документ
При обращении к врачу нужно задокументировать полученную травму. А затем уже обращаться непосредственно в организацию, которая обслуживает придомовую территорию, с претензией материального характера в зависимости от того, какое повреждение вы получили.
— Если это легкая травма, и больничный вам не оформляют – здесь может идти речь о компенсации стоимости лекарства. Нужно сохранить и собрать все чеки, чтобы документально подтвердить факт их покупки, — говорит Роман Чумак. — Но бывают и более тяжелые случаи – допустим, перелом либо серьезная травма головы, требующие лечения в стационаре. Порой восстанавливаться человеку приходится очень долго, и лечение вылетает в копеечку.
Подтвердить затраты очень сложно
К сожалению, на практике добиться компенсации в добровольном порядке достаточно сложно.
— Что касается «Жилкомсервиса», то в 90 случаях из 100 о добровольной компенсации можно забыть. Отписка, как правило, такая: мол, мы – коммунальное предприятие, и бюджетом не предусмотрены подобные расходы. Или — дайте подтверждение, что травма произошла по нашей вине. Поэтому претензия коммунальщикам — это просто обязательный этап перед обращением в суд, — говорит Роман Чумак. – В моей практике таких обращений были единицы – в основном в судебном порядке материальный ущерб взыскивали люди, которым упавшая сосулька или рухнувшее дерево повредило автомобиль. Такие повреждения проще зафиксировать, например, вызвав полицию. А если человек упал, встал, поковылял дальше, а наутро пошел в больницу, где поставили диагноз «перелом со смещением» – поди докажи, что упал именно в том месте.
Кроме того, довольно сложно раздобыть документальные доказательства, что на лечение потрачена такая-то сумма.
— Да, чек на лекарства есть, а на все остальное? На просьбу дать финансовый документ об оплате операции или стоимости манипуляций в больнице вам расскажут, как «космические корабли бороздят просторы вселенной…», — замечает Роман Чумак. — Получается, что затрат много – а по факту подтвердить их нечем. Поэтому сумма ущерба, которую можно затребовать к возмещению, получается небольшая.
Игра не стоит свеч
По словам юриста, в США, например, есть адвокаты по травмам – это их специализация. Их работа заключается в защите людей, которые пострадали в результате ненадлежащего ухода за придомовой территорией.
— Там речь идет об очень больших деньгах – в Соединенных Штатах человеческая жизнь ценится дорого. У нас она, к сожалению, не стоит ни копейки, — сетует Роман Чумак. — Поэтому пострадавшие, как правило, не обращаются в суд — игра не стоит свеч. Юридические услуги стоят недешево, а суды не всегда хотят взыскивать затраты пострадавшего на адвоката. Придумывают миллион оснований – не подтверждено, не доказано… У человека, потратившего собственные средства на юриста, нет гарантии, что затраты будут компенсированы. А моральный ущерб в Украине вообще ничего не стоит – максимум пять-десять тысяч гривен, да еще попробуй его взыщи и получи.
Куда жаловаться на скользкие тротуары и сосульки?
Пожаловаться на скользкие места около киосков, магазинов, офисных зданий, торговых центров можно правоохранителям.
— Чтобы привлечь нарушителя к ответу по 152-й статье Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), необходимо написать или продиктовать патрульному заявление, — говорит пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.
Однако, по словам Романа Чумака, обращение в полицию далеко не всегда помогает решить вопрос.
— Практика, к сожалению, такова, что заявления, написанные в полицию, отправляют участковому, который в лучшем случае может отделаться формальной отпиской, а в большинстве случаев вообще ничего не делает, — разводит руками Роман Чумак.
По словам замначальника управления экологии и благоустройства департамента коммунального хозяйства Инны Коверзневой, полномочия фиксировать нарушения по благоустройству и составлять протоколы по 152-й статье КУоАП есть не только у полиции, но и у членов экологический инспекции, у сотрудников КП «Жилкомсервис» или КП «Благоустрий».
— Штраф за неубранную территорию у магазина, ресторана, спорткомплекса или ТРЦ колеблется от 840 до 1700 гривен, — отмечает Инна Коверзнева. — Это 20-метровая зона.
За состояние тротуаров у жилых домов отвечают «Жилкомсервис», который заключил договор с «Благоустрием», и дворники.
— Коммерческие организации тоже должны заключать договоры с «Благоустрием» или самостоятельно убирать территорию вокруг здания, –- пояснили в пресс-службе горсовета.
Что касается сосулек, то, по словам инженера КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Елены Полторапавловой, наиболее проблемными являются Киевский и Шевченковский районы, центральные части Основянского и Московского районов.
— Там находится много домов с шиферными, скатными кровлями, что способствует образованию сосулек, — пояснила она.
По словам Елена Полторапавловой, ежедневно в городе выполняется около 200 заявок на снятие сосулек с крыш домов.
— Сбиванием сосулек и снятием наледи с крыш занимаются около 200 человек, в том числе бригады альпинистов-высотников, задействовано 20 единиц техники, — говорит она.
Полезно знать
О том, что рядом с домом, магазином или рестораном скользко, а с крыш висят сосульки, можно сообщить в городскую информационно-диспетчерскую службу по телефону 15-62, в городскую инспекцию по благоустройству и экологии по телефонам: (057) 731-52-01, (057) 731-20-00, в КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» по телефонам:
(057) 393-16-54, (057) 731-97-30 или на участки КП «Жилкомсервис».
(057) 393-16-54, (057) 731-97-30 или на участки КП «Жилкомсервис».