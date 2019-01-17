Превратившиеся в катки тротуары, падающие на голову сосульки – зимой такая опасность подстерегает горожан буквально на каждом шагу.

Кому предъявлять претензии?

Зафиксируй, где упал

Нужен документ

Подтвердить затраты очень сложно

Игра не стоит свеч

Куда жаловаться на скользкие тротуары и сосульки?

Полезно знать

О том, что рядом с домом, магазином или рестораном скользко, а с крыш висят сосульки, можно сообщить в городскую информационно-диспетчерскую службу по телефону 15-62, в городскую инспекцию по благоустройству и экологии по телефонам: (057) 731-52-01, (057) 731-20-00, в КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» по телефонам:

(057) 393-16-54, (057) 731-97-30 или на участки КП «Жилкомсервис».