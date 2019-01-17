Кабмин предлагает ужесточить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Соответствующий законопроект №9453 зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, предлагается изложить в новой редакции статью 89 КоАП и некоторые положения Закона «О защите животных от жестокого обращения». Уточняется, что жестокое обращение с животными представляет собой действия в отношении животных, которые относятся к позвоночным. Такими действиями являются побои, издевательства, запугивание, натравливание на других животных, оставление без присмотра, нарушение правил содержания и транспортировки животных, совершенные из хулиганских или корыстных побуждений, приведших к травмированию, увечью или гибели животных (кроме дезинфекционных мероприятий, самообороны, охоты, рыболовства, научной, иной предусмотренной законодательством деятельности). Жестокостью будут считаться также насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти.Проектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными (статья 299 УК). Так, жестокое обращение с позвоночными животными, оставление их на произвол судьбы, повлекшее увечье или гибель, а также публичные призывы к жестокому обращению с животными или распространение материалов с призывами будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.Повторные действия или жестокость в отношении двух и более животных либо в присутствии несовершеннолетнего, повлечет лишение свободы на срок от трех до восьми лет, говорится в проекте закона. Такое же наказание предусматривается за натравливание животных друг на друга, которое привело к их увечью или гибели.Действия, совершенные с целью создания изображений, кино- и видеопродукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными, могут обернуться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет – в том случае, если закон будет принят.За сбыт или распространение такой кино- и видеопродукции предлагается налагать штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом доходов граждан (1700–5100 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет.