Минюст Украины опровергает мифы, которые появились после принятия законодательных изменений относительно защиты от сексуального и домашнего насилия.

11 января вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые призваны бороться с домашним насилием, в частности – сексуальным. Это предусмотрено Стамбульской конвенцией, к которой присоединилась Украина. Новый закон, который украинцы окрестили как «секс по согласию» или «секс по расписке», вызвал бурные обсуждения и массу кривотолков. Минюст опровергает мифы, уже успевшие сложиться вокруг этой новации.В частности, миф о необходимости получения письменного согласия на секс. На самом деле, утверждают в Минюсте, в законе об этом речь не идет.— Достаточно получить четкое однозначное согласие партнера, – говорят в ведомстве.Также в Минюсте опровергают мнение некоторых экспертов, что в связи с нововведением будет очень сложно защититься от обвинения в изнасиловании.— В Украине действует презумпция невиновности. А посему доказывать обстоятельства и отсутствие согласия должна сторона обвинения – потерпевшее лицо и адвокат, — подчеркивают в министерстве. — Доказательством могут быть показания, вещественные доказательства, документы, выводы экспертов.Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко просит не шутить на эту тему. Для людей, которые действительно пострадали от изнасилования, такие шутки крайне болезненны и неприятны.