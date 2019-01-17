В Польше во время благотворительного концерта убили мэра Гданьска Павла Адамовича.

Это преступление уже называют поворотным моментом в истории Польши.Павел Адамович управлял Гданьском на протяжении 20 лет. Впервые его избрали мэром еще в 1998 году и с тех пор исправно переизбирали.Но если в родном городе Адамович пользовался безусловной поддержкой, то в Польше в последние годы считался оппозиционным политиком, излишне либеральным, излишне мягким. Местные националисты издали на него «Акт политической смерти» за либерализм и мультикультуризм.Во время благотворительного концерта в Гданьске некий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, именно поэтому он и напал на политика.Врачи не смогли спасти жизнь мэра, и 14 января Адамович умер.Стефан В. – 27-летний житель Гданьска ранее привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья, в том числе разбой. В декабре он только вышел из тюрьмы. В 2014 году (тогда, когда Гражданская платформа еще была при власти) он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за ограбление четырех банков.Также известно, что нападавший имеет психические расстройства.В Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Мэр столицы Рафал Тшасковский пригласил жителей Варшавы на встречу во Дворце культуры и науки еще до того, как пришло известие о смерти Адамовича.Полиция арестовала трех человек, которые призывали к новым смертям после убийства Адамовича. Так, 15 января полиция Варшавы сообщила, что задержала жителя столицы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о возможной смерти президента Анджея Дуды. Также польская полиция задержала мужчину, который через Twitter угрожал мэрам Познани и Вроцлава.Как считают эксперты, данная история показательна для нынешней Польши и может стать водоразделом в ее современной истории, пишет Korrespondent. В первую очередь речь идет об атмосфере ненависти к политическим оппонентам – атмосфере, возникшей в стране только в последние годы, с приходом в 2015 году к власти партии «Право и справедливость».