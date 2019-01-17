Насколько я знаю, если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого стажа, ему назначают пособие. На какой период это пособие назначается, в каком размере и в каких случаях его могут не назначить?

Валентина

документ, удостоверяющий личность и место жительства;

идентификационный код;

справку о страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера в течение пяти рабочих дней);

декларацию о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.

лицо получает пенсию (в т. ч. социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью осуществил покупку (оплату услуг) на сумму свыше 50 тыс. гривен;

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилья, заработок нетрудоустроенных членов семьи и т. п.);

в собственности лица или членов его семьи есть второе жилье, общая площадь которого превышает 21 м² на одного члена семьи и дополнительно 10,5 м² на семью, или более одного автомобиля.

В связи с пенсионной реформой существенно повысились требования к количеству страхового стажа, необходимого для оформления пенсии, сообщается на портале бесплатной правовой помощи. В связи с этим большое количество украинцев лишилось возможности выйти на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста. По этой причине правительством принято решение о предоставлении временной (в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года) социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа.При этом получать пособие могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа. Деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсию.Для назначения временной финансовой помощи лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту прописки или по адресу фактического проживания. К заявлению на оформление пособия нужно приложить такие документы:Временная финпомощь назначается со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста, установленного ч. 1 ст. 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при условии, что обращение за пособием произошло не позже 90 дней после достижения такого возраста. Если временные сроки не были соблюдены и пенсионер обратился в органы социальной защиты спустя три месяца, денежная помощь назначается со дня обращения, то есть с даты подачи документов и справок.Решение о назначении или отказе в назначении временной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа, принимается органом социальной защиты населения в течение десяти календарных дней со дня подачи заявления. Об отказе сообщается письменно в пятидневный срок со дня принятия решения.Соцпособие пенсионерам не назначается в случае, если: