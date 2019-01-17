Демократические силы определились с единым кандидатом в президенты. Им стал лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Демократические силы должны объединиться ради страны

Участник АТО: Гриценко спас наших бойцов в 2014-м

Честный президент – будет служить людям!

Только сильная Украина может вернуть оккупированные территории

Чтобы обеспечить достойную жизнь людям, достаточно одного президентского срока

По материалам сайта « Обозреватель

Выдвижению Гриценко единым кандидатом был посвящен Форум демократических сил, который состоялся 11 января 2019 года в столице. На нем Анатолий Гриценко представил свою предвыборную программу «Честный президент будет служить людям!»Просторный зал киевского выставочного центра, в котором и проходил форум, едва вмещал всех желающих посмотреть на выдвижение Анатолия Гриценко на президентский пост.Среди присутствующих – партийцы «Гражданской позиции» и сил, которые на протяжении последних месяцев заявили об объединении с командой Гриценко перед президентскими и парламентскими выборами: Общественного движения «Хвыля» Виктора Чумака, «Общественного движения «Рідна країна» Николая Томенко, «Европейской партии Украины» Николая Катеринчука и «Альтернативы» Егора Фирсова.В единстве – сила. Поэтому сейчас самое время отбросить собственные амбиции и объединиться вокруг единого кандидата ради будущего. Эта идея стала лейтмотивом выступления народного депутата Мустафы Найема.– У нас есть красная линия – это разобщенность. Наш исторический опыт доказал, что именно разобщенность и компромиссы привели к тому, что уже второе поколение так или иначе должно просить разрешения на то, чтобы выбирать тех, кого они хотят выбирать – честных, правильных и принципиальных людей. И мы должны пересечь эту линию. Есть три кандидата, которые должны объединить свои усилия. Гриценко имеет наибольший рейтинг. Есть Андрей Садовый, который точно смотрит наш форум, наблюдает. Так же как наблюдает кандидат, который еще думает над участием в выборах, – Вакарчук. Я хочу, чтобы на этих выборах мы пересекли границу разъединения, чтобы был один кандидат, который объединит все усилия. И я призываю всех трех кандидатов сесть за стол. Дайте нам шанс проголосовать за одного, – заявил Найем, пожелав Гриценко сил и вдохновения для объединения всех здоровых демократических сил.Максимально эмоциональным было выступление руководителя общественной организации «Всеукраинский союз участников АТО», партийца «Гражданской позиции» Александра Кралюка. Он объяснил, почему военные – за Гриценко, которого часто упрекают в том, что он не участвует в АТО. По словам Кралюка, защищать государство можно, не только сидя в окопах. В подтверждение этому он рассказал, как Гриценко спас от смерти целую роту добровольцев.– Анатолий Степанович, вы помните 2014 год, август, поселок Хрящеватое? Там держала оборону вторая рота 24 батальона. Не было связи. Мы смогли дозвониться только до Гриценко. Слушайте, члены ВСК, которые говорят, что Гриценко не воевал! Эти ребята были выведены из окружения под Хрящеватым благодаря тому, что мы дозвонились к Анатолию Степановичу! Я уверен, что у каждого воина, который здесь присутствует, такая же история. И каждый из тех, кто на передовой, понимает: именно таких людей сегодня надо ставить к рулю. Не робеть, не думать о том, что мы снова ошибаемся, потому что история дает шанс – получить новую страну, – отметил ветеран.Сам Анатолий Гриценко свое выступление начал с благодарности за оказанное ему доверие и констатации той огромной ответственности, которую он испытывает перед теми, кто его поддерживает, и перед страной в целом. Далее перешел к программе под названием «Честный президент – будет служить людям!», с которой идет в президенты и согласно которой планирует кардинально менять страну.Он отметил, что перемены начнет с себя, чтобы дать пример другим. В частности, отсечет верхушку пирамиды коррупции, проникающей в самые высокие кабинеты, остановит практику зарабатывания на войне и отжимания в интересах президента чужого бизнеса, наполнит слова «Гарант Конституции» реальным содержанием. А чтобы ни у кого не было соблазна вернуть прежние практики – инициирует, наконец, принятие действенного закона об импичменте.– Во власти будут не «любі друзі», а люди, отвечающие принципу «трех П»: профессиональные, порядочные, патриотичные. Вот вы знаете фамилии моих кумовьев? И не узнаете, потому что их не было на госдолжностях, когда я был министром обороны – не будет и тогда, когда стану президентом, – подчеркнул Гриценко.Кандидат обещает пойти войной на олигархов как класс – он намерен вернуть тех, кто сейчас паразитирует на теле государства, в рамки закона и равные с другими условиями ведения бизнеса. Или им придется покинуть Украину, а их имущество будет национализировано.Защита честного бизнеса вообще является важной частью программы Гриценко. Он собирается обеспечить равные условия для всех, привести в порядок налоговое и таможенное законодательство, усилить ответственность за рейдерство, уничтожить возможности для силовых структур вмешиваться в экономическую деятельность, обеспечить государственную поддержку и адекватное кредитование для аграриев и создать условия для притока инвестиций в Украину. Эти инвестиции и развитие экономики при благоприятных условиях позволят Украине отказаться от внешних займов, которые Гриценко считает одним из ключевых вызовов суверенитету Украины.Особое внимание – воцарению мира в Украине. Гриценко уверяет: за пять лет каденции вернет Донбасс на украинских условиях с использованием дипломатических, экономических, военных механизмов. И настаивает: ни шантаж, ни подкуп не смогут заставить его отказаться от Крыма и украинских граждан, живущих на полуострове. Свою внешнюю политику обещает сосредоточить на экономических вопросах и вопросах возвращения мира на нашу землю и украинцев, находящихся в плену и российских тюрьмах – домой. А также утверждению Украины как субъекта международной политики, а не объекта, как это часто бывает сейчас.– Украине уже диктуют условия не только хищники, но и травоядные, которые ранее голов не поднимали. Они диктуют тем, кто еще слабее. Сильным никто не диктует. Значит, мы должны стать сильными! – подчеркнул Гриценко.Гриценко также анонсировал комплекс решительных действий по борьбе с коррупцией. Отучать брать взятки чиновников он планирует внедрением системы стимулов и наказаний. Количество чиновников сократят, а за счет средств, которые удастся сэкономить, увеличат вознаграждение тем, кто останется. И каждый из них будет знать: в любой момент его могут отправить на «полиграф» или спровоцировать на взятку. Не устоял перед соблазном – получил существенный тюремный срок, запрет занимать государственные должности пожизненно и конфискацию имущества семьи. То же ожидает и судей.Но самое главное, по мнению Гриценко, вернуть людям веру – и в государство, и в собственные силы. Граждане получат возможность реализовать себя в своей стране, достойные зарплаты (среднюю зарплату в размере 700 евро Гриценко видит реальной в ближайшее время), соцвыплаты и пенсии. Это стимулирует развитие Украины и остановит трудовую миграцию, которая уже приобрела катастрофические масштабы. Главная цель – вернуть людям безопасность, справедливость и мир.– Уже 28 лет нам говорят, что у Украины есть шанс и надежда. Надежды должны оправдываться и не для будущих поколений, а здесь и сейчас. Я уверен, что все те задачи, которые в программе, мы способны выполнить за 5 лет. И поэтому сейчас официально заявляю: мне достаточно одного президентского срока, – сказал Анатолий Гриценко.Он заверил: готов достойно пройти все испытания предвыборной гонки, победить и изменить страну к лучшему. Медлить и танцевать на граблях времени уже не осталось. Время действовать.