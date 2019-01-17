На борту китайского зонда Chang'e 4, совершившего посадку на обратной стороне Луны, проросло одно из хлопковых семян в рамках эксперимента по созданию мини-биосферы Lunar Micro Ecosystem.

Таким образом, на естественном спутнике Земли появилось первое и пока единственное в истории растение, выращенное в условиях лунной гравитации. Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhuanet.Lunar Micro Ecosystem представляет собой цилиндр длиной 18 сантиметров и диаметром 16 сантиметров, внутри которого находятся семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), которая является широко используемым модельным организмом для биологических исследований. Кроме того, в контейнер были помещены яйца насекомых, которые, как ожидается, должны после вылупления дышать и вырабатывать диоксид углерода, необходимый для растений. Согласно замыслу ученых, должна сформироваться замкнутая мини-биосфера, напоминающая земные условия, однако существующая при низкой гравитации.Изображения, сделанные миниатюрной камерой, которая следит за появлением и ростом живых организмов, показывают, что проросло пока только одно из семян.Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия вышла 12 декабря. Связь Chang'e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты). Спутник-ретранслятор был запущен 21 мая на ракете Long March 4C с Сичана.