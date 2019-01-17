В Санта-Монике, штат Калифорния, прошла церемония вручения премии Critics' Choice Awards.

Главным фильмом 2018 года признана кинокартина Альфонсо Куарона «Рома».

Лучшим актером стал Кристиан Бэйл за роль Дика Чейни в картине «Власть». Он также был отмечен как лучший комедийный актер. Звание «Актриса года» разделили между собой Гленн Клоуз («Жена») и Леди Гага («Звезда родилась»). Лучшим режиссером признан Куарон. Главным мультсериалом года критики назвали «Коня БоДжека».

В конце декабря сайт-агрегатор Metacritic составил список из 20 лучших сериалов, вышедших в 2018 году. Первое место заняло итальянское шоу «Моя гениальная подруга», второе — сериал «Барри», на третьей строчке оказался триллер «Убивая Еву».

На предыдущей церемонии Critics' Choice Awards фильмом года была признана «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.