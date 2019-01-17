Ремонт дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград планируют начать в марте.

– Мы понимаем важность проекта. Работы будут проводиться согласно утвержденному графику. Начать планируем в марте и завершить - в ноябре, – сообщил начальник Службы автодорог в Харьковской области Евгений Зражевец.Он также добавил, что в этом году планируется восстановить около 75 км дороги.– Два года назад по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной была принята программа по диверсификации ремонта дорог в нашем регионе. Дорогу Мерефа – Лозовая – Павлоград мы понемногу ремонтируем уже третий год. В 2017 году мы восстановили 21 км, в 2018 году - 15 км. В 2019-м планируем восстановить 75 км дороги. Мы сделаем удобный комфортный проезд от Мерефы до Лозовой. Также будет восстановлено несколько километров покрытия по Лозовой. Средства на ремонт этого направления выделяет государство. У нас есть все для того, чтобы провести все запланированные работы, – сказал Евгений Зражевец.В Службе автомобильных дорог в Харьковской области напомнили, что протяженность автодороги по региону составляет 132 км. На балансе службы находится 123 км. Участки по городам Первомайский и Лозовая находятся в коммунальной собственности местных громад. Дорога слишком загружена транспортным потоком. Обследование, которое проводили летом, показало, что транспортный поток достигает до 20 000 авто в сутки. Трасса была построена в 1960-х годах прошлого века, она соединяет 4 района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовской.