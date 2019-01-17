Верховная рада на пленарном заседании 17 января рассмотрит законопроект о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает сайт парламента Кроме того, нардепы рассмотрят вопросы аграрной политики, в частности, законопроект о требованиях к предметам и материалам, которые контактируют с пищевыми продуктами, а также изменения в некоторые законодательные акты относительно идентификации и регистрации животных.Нардепы также планируют рассмотреть законопроект об электронных коммуникациях, радиочастотном ресурсе Украины, изменения в закон «О рынке электрической энергии», а также в закон о разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии.