Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг первого в нынешнем сезоне турнира Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Первая ракетка Украины и шестая в мире обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову, отдав сопернице всего пять геймов - 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай, WTA 42) - Кристина Плишкова (Чехия, WTA 101), сообщает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).