Все четыре шайбы – на счету харьковчанок.

16 января украинские спортсменки в очередном квалификационном матче победили сборную Бельгии 4:1. Благодаря этой победе в третьем подряд квалификационном матче женская сборная Украины досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира. Украинки будут играть в дивизионе В.Это первое выступление на чемпионате мира женской сборной Украины по хоккею за всю историю. Квалификационные матчи проходят в южноафриканском городе Кейптаун с 13 по 18 января. Свой первый матч команда сине-желтых провела со сборной ЮАР и завершила победой 3:1, вторыми украинки победили спортсменок из Болгарии (5:1).Напомним, от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук.