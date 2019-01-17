В галерее «Мистецтво Слобожанщини» открывается фотовыставка «Ожидание встречи».

Работы харьковчанина Николая Колесника можно посмотреть с 17 января по 2 февраля.«Попутешествовав по миру половину своей жизни, захотелось подчеркнуть красоту нашей земли. Возможно, кто-то, посмотрев на эти фото, выйдет на улицу и не захочет бить ногами скамейки или окна в неубранных подъездах. Возможно, появится у них желание сделать уборку в доме, затем - на улице, а затем - и на планете...», – рассказывает Николай Колесник.Николай Колесник - фотограф-любитель. Автор показывает природу такой, какая она есть, находя оригинальные сюжеты и композиции, и при этом не пользуясь специальной фототехникой и последующей обработкой фотографий. Работы Николая Колесника доказывают, что красота находится совсем рядом, и каждый может к ней прикоснуться.Во время экспонирования фотопоэтического эссе харьковского фотографа Николая Колесника состоится ряд культурологических мероприятий:23 января в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 5. Лектор – психолог, филолог, журналист Северина Лорина.24 января в 17:00 – лекция Михаила Красикова «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина».29 января в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 14. Лектор - доктор искусствоведения Александр Шило.30 января в 17: 00 - творческая встреча с Валентиной Олемпиюк-Винниковой, победительницей в номинации «Живопись» в конкурсе художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.31 января в 17:00 – творческая встреча с автором выставки «Там в широкім полі воля…» харьковским художником Архимандритом Николаем (Анатолием Морозом).