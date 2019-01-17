Харьковская таможня сообщает владельцам транспортных средств с иностранной регистрацией, где можно осуществить таможенное оформление.

На сегодняшний день таможенное оформление указанных транспортных средств в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС осуществляют таможенные посты «Харьков-автомобильный» и «Харьков-центральный».Для осуществления таможенного оформления, а также получения необходимой информации и консультаций рекомендуется обращаться:Таможенный пост «Харьков-автомобильный»:Харьков, ул. Академика Павлова, 88;контактный телефон - (057) 766-08-55.Таможенный пост «Харьков-центральный»:Харьков, ул. Клочковская, 370;контактный телефон - (057) 337-66-92.Харьковская таможня ДФС напоминает, что до конца действия льготного режима налогообложения легковых транспортных средств на иностранной регистрации осталось 36 дней.Кроме того, Харьковская таможня ДФС советует во избежание мошенничества при использовании услуг брокерских учреждений при осуществлении таможенного оформления транспортных средств на иностранной регистрации проверять реквизиты соответствующей брокерской организации на суб-сайте Государственной фискальной службы Украины. Информацию можно найти по ссылке