16 января в Украине отметили День памяти защитников Донецкого аэропорта, которые удерживали его 242 дня, отражая постоянные атаки оккупационных войск РФ.

По этому случаю Минобороны опубликовало ролик в память о легендарных "киборгах"."Они выдержали, не выдержал бетон. 242 дней мужества и несокрушимости. 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. За стойкость и непобедимость защитников Донецкого аэропорта их назвали "киборгов" - они стали символом несгибаемого духа украинского народа", - подчеркнули в ведомстве.Отметим, что оборона Донецкого аэропорта от оккупантов продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го, пока танками и артиллерией противника не были уничтожены все строения, способные обеспечивать укрытие для украинских бойцов.При этом они продолжают держать позиции в поселке Пески, который расположен в около двух километрах от ДАП.