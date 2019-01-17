16 января специалисты Киевского райотдела ГУ ДСНС Украины в Харьковской области посетили ТРЦ «Дафи» на ул. Героев Труда, 9.Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели провели профилактические беседы с работниками и посетителями квест-комнат.
«Квест-комнаты» - это не только уникальное явление в сфере развлечений, но и потенциально опасные объекты. Поэтому в помещениях, в последнее время очень популярны в сфере отдыха, всегда должно быть безопасно», - сказано в сообщении.