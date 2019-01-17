Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Бугаевка Волчанского района - 70-летняя свекровь, находясь в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на свою 35-летнюю невестку.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.Потерпевшую с проникающим ранением живота госпитализировали в больницу.С места происшествия правоохранители изъяли кухонный нож, одежду и снег с наслоением вещества бурого цвета.Теперь "любящей" свекрови светит от 7 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.