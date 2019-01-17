Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку, которую выдворили с территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.Экс-журналистку Елену Бойко депортировали из России в Украину через пункт пропуска "Гоптовка", подтвердили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.– 16 января в первой половине дня она прибыла в Гоптовку. С ней разговаривали пограничники. Дальше женщину передали офицерам СБУ, - отметил старший офицер Сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.По информации СБУ, с 2014 года Бойко распространяла в Интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, в СМИ задержанная постоянно призывала к изменению границ территории или государственного строя Украины.14 декабря 2018 года пропагандистку объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий райсуд Львова разрешил задержать ее, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.Следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины ведет следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.