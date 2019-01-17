В ближайшие дни в Харькове ожидается пасмурная погода, будет идти снег.

Как сообщил портал Gismeteo , в пятницу, 18 января, будет пасмурно, без осадков. Температура ночью - минус 3 градуса, днем - плюс 1 градус.В субботу, 19 января, пасмурно, в течение дня небольшой снег. Температура ночью - плюс 1 градус, днем - минус 1 градус.В воскресенье, 20 января, тоже пасмурно, вечером небольшой снег. Температура ночью - минус 14 градусов, днем - минус 10 градусов.В понедельник, 21 января, пасмурно, утром и вечером небольшой снег. Ночью - минус 10 градусов, днем - минус 7 градусов.